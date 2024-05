La principessa Charlotte festeggia i 9 anni | compleanno in casa Windsor

(Di giovedì 2 maggio 2024) Londra, 2 maggio 2024 – La pri ncipessa Charlot te compie novee viene celebrata sui profili social dei suoi genitori, i principi di Galles, con una foto scattata “alcuni giorni fa” – fanno sapere da palazzo – dalla madre, laKate. La piccola è ritratta sorridente accanto a una pianta di clematide dai petali rosa. "Grazie per tutti i messaggi gentili di oggi", si legge nel post che celebra quella che viene descritta dagli stessi genitori come “la più esuberante ” tra i tre figli. Soprattutto se paragonata al principe George, l’erede al trono che compirà 11in luglio. Lo scatto diricorda quello del fratellino Louis della settimana scorsa: il principino hato i suoi seiil 23 aprile e, anche in quel caso, l’immagine era stata condivisa sui ...

Erano le 8.34 del 2 maggio 2015 quando la principessa Charlotte veniva al mondo al St Mary's Hospital di Londra. Ancora non lo sapeva ma, di lì a poco, sarebbe diventata una delle bambine più famose al mondo. "Colpa" dei suoi genitori, il principe William e Kate Middleton .

La figlia dei principi del Galles spegne nove candeline e come da tradizione Kate Middleton ha condiviso lo scatto per celebrare il compleanno della figlia sui social.

Come da tradizione il compleanno della principessa Charlotte, che compie 9 anni, è stato celebrato con la pubblicazione di una nuova foto della principessa, che non appariva in pubblico da Natale.

Charlotte compie 9 anni: è la baby royal più ricca del mondo. È nata il 2 maggio 2015 nell'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington, a Londra, con un peso di 3 chili. È stata battezzata Charlotte Elizabeth Diana (i nomi della bisnonna e ...

