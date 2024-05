Macron | truppe di terra se Mosca sfonda

(Di giovedì 2 maggio 2024) 14.50 Il presidente francesetorna a parlare di possibile intervento militare francese in Ucraina,in un'intervista all'Economist. "Se i russi dovesserore le linee del fronte,se ci fosse una richiesta ucraina, dovremmo legittimamente chiederci" se inviare francesi.mette in guardia contro la crescita dei "nazionalisti" in Europa, a 5 settimane dalle Europee.Sono "tutti dei pro Brexit nascosti". Diversa Giorgia Meloni:"Ha un approccio europeo,avendo sostenuto il patto asilo e migrazioni".

