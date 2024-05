Sgomberi e tensioni con la polizia per le proteste pro Palestina nei campus americani

(Di giovedì 2 maggio 2024) I college e le università americane stanno facendo i conti con le conseguenze delle grandi operazioni delle forze diin tutto il paese, che ieri hanno sgomberato alcuni ac... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Usa, proteste pro Palestina: arresti e violenze nelle università, cosa sta succedendo - Le ultime notizie che arrivano a riguardo dagli Usa assomigliano a un bollettino di guerra. A New York la polizia ha sgomberato con la forza gli accampamenti degli studenti arrestando circa 300 ...

Continua a leggere>>

Gaza, proteste nei campus Usa: oltre 1.000 arresti in tutto il Paese. Scontri alla Ucla, «orribili atti di violenza» - Oltre 1.100 persone sono state arrestate dall'inizio delle proteste pro-Gaza nei campus americani. Gli arresti sono scattati il 18 aprile a Columbia (108 ragazzi in manette) e proseguiti in ...

Continua a leggere>>

A Scandiano la polizia locale sgombera locale occupato abusivamente - La polizia locale ha chiesto al Comune di attivarsi per effettuare lo sgombero dei materiali presenti nel locale caldaie, effettuato da Iren Ambiente, per impedire che venisse utilizzato abusivamente ...

Continua a leggere>>