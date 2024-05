Chiellini | 'Cristiano Ronaldo maniacale - ero pronto a morire per Conte Juventu - senza infortuni contro l'Ajax'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Giorgio, ex difensore e bandiera dellas e dell`Italia è stato ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, in cui ha...

Nuova vita per chiellini: sarà opinionista di Fox Sports per EURO 2024 - L’ex difensore italiano ricopre da gennaio 2024 la carica di player development coach ai Los Angeles FC, la sua ultima squadra da calciatore.

Portanova tesse lodi per il forte difensore del Torino - Daniele Portanova, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è uno dei difensori più forti che ci sono in Italia. E’ un nazionale, è un profi ...

Pagina 4 | Il giudizio di chiellini su De Rossi: c'è il paragone con Guardiola - chiellini: "Devo operarmi, non riesco più a correre" Il classe 1984, infatti, ha parlato dell'infortunio che si è procurato proprio nel periodo in cui aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo: ...

