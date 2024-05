Mo | Mattarella vede Re Giordania - focus su soluzione 2 Stati e stabilità area

Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – In Medio Oriente “il rischio che si allarghi il conflitto è drammaticamente presente per il mondo” e “va fatto ogni sforzo, come si sta facendo, per giungere alla soluzione unica possibile” di “due Stati per due popoli. Questo è stato anche l’argomento della riunione ...

Continua a leggere>>