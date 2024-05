Si è conclusa con successo - dopo sette intense giornat - la 49ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – Si èieri sera,e, la 49ªche si è svolta ad Anghiari dal 25 aprile al 1° maggio e che ha messo come da tradizione in risalto le eccellenze del “fatto a mano” realizzate dagli artigiani del territorio e non solo, in uno dei borghi più belli d’Italia. Circa 50 le botteghe che hanno aperto i battenti nel centro storico del borgo tiberino, molto apprezzate le esposizioni collaterali, come ad esempio la sempre bellissima “I Mestieri dell’arte fra Tevere ed Arno” con le opereartistico e come la novità del “MuseoRacchetta”, un favoloso ...