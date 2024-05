La rivoluzione dei wire internazionali | iSwiss Pay tra innovazione - solidarietà e cartolarizzazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Negli ultimi cinquant'anni, i trasferimenti di denaro oltre confine hanno conosciuto una crescita vertiginosa del 750%. Ciò significa che per ogni dollaro trasferito nel 1973, anno di fondazione della SWIFT, il principale operatore mondiale per i trasferimenti di denaro, nel 2023 ne sono stati trasferiti ben 750. Tuttavia, nonostante questo notevole incremento, l'infrastruttura finanziaria rimane sostanzialmente la stessa del 1973, con poche migliorie marginali. Questa situazione ha portato a un'inefficienza nei trasferimenti, che rimangono lunghi, costosi e limitati agli orari di apertura delle banche, trascurando le esigenze dei cosiddetti "underbanked", ovvero coloro che non hanno un conto corrente e che spesso sono le fasce più deboli della popolazione, come le donne e i cosiddetti "analfabeti digitali". Una soluzione ...