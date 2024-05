Ten Hag elogia Sancho | Perfetto per il Manchester United

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jadon Sancho potrebbe rimanere al Manchester United la prossima stagione se Erik ten Hag lascerà l’Old Trafford con l’allenatore del Bologna Thiago Motta uno dei candidati per sostituire l’allenatore olandese. Questo è secondo il giornalista di ... Continua a leggere>>

Juventus, Zuliani: 'Lo united vuole Bremer, allora perché non pendiamo in cambio sancho' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Tema allenatore Le strade sono sempre quelle, o la conferma di Allegri o l'assalto a Thiago Motta' ...

Continua a leggere>>

Carragher intervista ubriaco, Del Piero e Henry gli ridono in faccia in tv - Follie a Dortmund in diretta, l'ex Liverpool passa tutta la serata nel Muro Giallo dei tifosi e si presenta in condizioni incredibili, in studio non si trattengono ...

Continua a leggere>>

sancho, la corte Juve e la rinascita a Dortmund: "Frustrato allo united" - Da oggetto misterioso a Manchester a uomo del destino al Borussia: così il talento inglese seguito dai bianconeri è tornato protagonista ...

Continua a leggere>>