Meteo - le previsioni di Giuliacci | arriva il caldo africano in Italia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 2 maggio 2024) Social., in arrivo ilin. Scopriamo insieme ledie dove e quando è previsto il cambio delle temperature.Leggi anche: Sequestrata per 10 anni: quando riesce a fuggire fanno una scoperta choc Leggi anche: “Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente”: l’ultima teoria choc, ledel mese di maggio Dopo un aprile che sembrava anticipare l’estate, ilsi è recentemente riallineato alle medie stagionali, con temporali, freddo, vento e piogge diffuse in varie zone del Paese. È stato così anche per la giornata del 1 maggio. Tuttavia, le prossimedelrologo Marioindicano un ...