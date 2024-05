Europee | Renzi - ' Meloni candidata segno sfiducia suo gruppo dirigente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Credo che avere candidato se stessa sia undiverso il suo". Così il leader di Iv Matteoa Rtl 102.5 commenta la discesa in campo di Giorgiaper le elezioni. "Ognuno candida chi vuole - rimarca l'ex premier -. Noi candidiamo gente che va in Europa. Io penso che a Bruxelles bisogna mandare dei politici", altrimenti "i francesi, i tedeschi e gli altri ci fregheranno sempre e non riusciremo mai a incidere. Se ti candidi e non vai in Europa lo fai per contarti ma l'obiettivo allenon è quello di contarsi ma di contare. Ci vuole la politica, non influencer".