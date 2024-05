Sinner sempre più vicino al numero 1 Djokovic ma sorpasso non sarà a Roma - ecco perché

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – L'azzurro Janniksi è ritirato dai quarti di finale del torneo Atp di Madrid per problemi all'anca ma ha comunque rosicchiato altri 200 punti aluno del mondo Novak. Le speranze però per l'altoatesino di diventare n.1 già agli Internazionali disono svanite. Tutto rimandato al Roland Garros. Anche

Un terzo di partita giocato camminando sulle uova. L'anca destra e la paura di sentire male: "In carriera mi era già successo di dover super are questo tipo di problemi", dice Sinner , il tennista che cancella tutti i dubbi con i fatti. Con Kachanov si è vinto (5-7, 6-3, 6-3) e si è sofferto, ...

Il fisiatra: "Infortuni all'anca in aumento, scelta sinner di preservarsi corretta" - Il numero di infortuni all'anca nei giocatori di tennis professionisti ... hanno subito infortuni all'anca", ricorda Bernetti. "Il caso di sinner però non è classificabile. Al momento sappiamo solo ...

Il Pastificio De Cecco punta su Yannik sinner - Il pastificio De Cecco ha siglato un accordo commerciale col tennista italiano numero due al mondo, il 23enne Yannik sinner. Ignote le cifre dell'accordo ed i termini del contratto ma la nota azienda ...

Internazionali Roma 2024, ci sarà sinner Come sta il tennista azzurro dopo il problema all'anca - La speranza è che si tratti solamente di un'infiammazione e il numero 2 del ranking ATP verrà osservato di giorno in giorno. Per ora filtra ottimismo ma è ancora presto per capire se sinner prenderà ...

