Di Maria Barcellona, il Fideo ha scelto la sua destinazione: i bianconeri sperano ancora (Di sabato 11 giugno 2022) Di Maria ha scelto il suo futuro: il Fideo vuole il Barcellona, ma la Juve spera ancora di avere l'ultima possibilità L'affare Di Maria Juve sembra esser complicato dopo una iniziale fase positiva. Le richieste del giocatore e l'inserimento del Barcellona avrebbero messo indietro nelle gerarchie i bianconeri. Il Fideo vuole tornare in Spagna e ha scelto i Blaugrana, ma versando in gravi condizioni economiche non si sa se potranno completare l'acquisto dell'argentino per questo la Juve spera ancora. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

