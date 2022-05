Per gran parte del Paese il costume da bagno musulmano viola i diritti delle donne Ma di sicuro non viola alcuna legge nazionale

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Non si spegne il dibattito sul burkini, ildautilizzato dallamusulmane per coprire il corpo intero. Anzi, al contrario, il tema torna ad essere caldo e continua a dividere la Francia. «Io, 18enne italiana, da quest’anno vado al mare col burkini» X Leggi anche › L’alta corte fancese ...

Advertising

direzioneprc : Buon compleanno al compagno #GianniMinà che oggi compie 84 anni. Noi di Rifondazione Comunista gli vogliamo un gra… - amnestyitalia : ?? Domani 11 maggio alle 17.30 saremo presso l'Ambasciata dell'Iran a #Roma per chiedere a gran voce #SaveAhmadreza… - thegrandmaximus : RT @SozeKeyser_: Bello vedere che, alla fine, molti tifosi juventini si sono svegliati e invocano a gran voce le dimissioni di Agnelli. Una… - paneta1980 : @_Baio_ @cristia27900817 Partito sull occhio il tappo dello spumante della premiazione. Fa malissimo. Ne avrà per u… - abiraghi : @blello2 Mah... l'ho sempre e solo sentito sbrodolare della gran demagogia d'accatto. A dimostrare l'overlap tra an… -

...di fertilità scenderà al di sotto del tasso di sostituzione Le tendenze della popolazione sono guidate inparte dalle tendenze della fertilità e in molti paesi il numero medio di nascite...farlo è stata messa al lavoro la famosa Struttura di missione, creata 20 anni fa da Berlusconi, quella con ilburattinaio Incalza, ora sostenuto dai calibri pesanti del Pd, Delrio, Micheli, ...5' di lettura 18/05/2022 - Indicata la strada verso una quasi normalità, che tornerà tale quando si tornerà a sfilare e correre per le vie del centro sul percorso tradizionale, la rievocazione storica ...Per cause al vaglio delle forze dell'ordine la sua moto si è ... i sanitari a bordo di auto medica e Cremona Soccorso di Vescovato sono arrivati in regime di massima urgenza. Il quadro clinico è ...