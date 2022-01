Calciomercato Juventus | fatta per Vlahovic della Fiorentina Morata verso Barcellona?

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - grigoljulukhidz : Benvenuto! #VlahovicAllaJuve #VlahovicBianconero - DamianoTrezza : Serve una rivoluzione totale a partire dal portiere fino a tutto il resto della difesa e centrocampo. Ma loro prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

/ Derby col Torino per Nahitan Nandez del Cagliari Il nome di Casale rimane in ogni caso il più gettonato in orbita laziale per andare a migliorare la rosa a disposizione di ...Il colpo delinvernale è servito. Al termine di un lungo corteggiamento, che ha vissuto le tipiche fasi di alti e bassi, lasta per concludere l'acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina . ...Lo Spezia arriva su Sorare. Dopo gli ultimi affiliati italiani e stranieri, anche la squadra della città ligure entra a far parte del campionato di calcio digitale con blockchain. Salgono a 13i footba ...Il mancino ceduto a titolo definitivo al club campano dopo una sola presenza in rossoblù, in Coppa Italia contro la Fiorentina Ciro Panico è un calciatore della Juve Stabia. Già nei giorni scorsi avev ...