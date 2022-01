Adriana Volpe risponde a Sonia Bruganelli: nuove frecciatine tra opinioniste (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Adriana Volpe dopo l’intervista di Sonia Bruganelli non le manda a dire. Su Intagram la reazione della conduttrice Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel Grande Fratello Vip 6 condividono solo il ruolo di opinioniste. Per nient’altro potrebbero sedersi dalla stessa parte perché su tutto c’è disaccordo. Adriana Volpe (foto Instagram)Da quando è cominciata l’edizione del Gf è sempre stato così, con frecciatine scagliate a vicenda fino alle liti a viso aperto. L’ultimo capitolo del loro pessimo rapporto è avvenuto oggi. Sonia Bruganelli in un’intervista al settimanle Chi, diretto proprio da Alfono Signorini, ha innanzitutto rivelato quale ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dopo l’intervista dinon le manda a dire. Su Intagram la reazione della conduttricenel Grande Fratello Vip 6 condividono solo il ruolo di. Per nient’altro potrebbero sedersi dalla stessa parte perché su tutto c’è disaccordo.(foto Instagram)Da quando è cominciata l’edizione del Gf è sempre stato così, conscagliate a vicenda fino alle liti a viso aperto. L’ultimo capitolo del loro pessimo rapporto è avvenuto oggi.in un’intervista al settimanle Chi, diretto proprio da Alfono Signorini, ha innanzitutto rivelato quale ...

