Green pass, il presidente della Regione Sicilia Musumeci firma l’ordinanza: “Anche senza si può attraversare lo Stretto di Messina” (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo aveva annunciato, lo ha fatto. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato in mattinata un’ordinanza che consente, dalle 14 di oggi – 18 gennaio – Anche ai passeggeri privi di Green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori Siciliane. l’ordinanza arriva in quanto sono “decorse inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo aveva annunciato, lo ha fatto. Ilna Nellohato in mattinata un’ordinanza che consente, dalle 14 di oggi – 18 gennaio –aieggeri privi di, diretti verso la Penisola, dilodicon i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minorine.arriva in quanto sono “decorse inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello rivolto al ministroSalute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier ...

