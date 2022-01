Covid oggi Emilia, 17.977 contagi e 40 morti: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 17.977 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 40 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 91.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.614 molecolari e 59.842 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende 3.147 casi relativi ai giorni scorsi che sono stati recuperati oggi: 1.718 riguardano la provincia di Piacenza e 1.429 quella di Reggio Emilia. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 30%; se si considerassero i casi reali odierni, quindi 14.830, la percentuale scende al 18%. I pazienti attualmente ricoverati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 17.977 ida coronavirus inRomagna, 182022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 40. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 91.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.614 molecolari e 59.842 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende 3.147 casi relativi ai giorni scorsi che sono stati recuperati: 1.718 riguardano la provincia di Piacenza e 1.429 quella di Reggio. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 30%; se si considerassero i casi reali odierni, quindi 14.830, la percentuale scende al 18%. I pazienti attualmente ricoverati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Diretta Gabon Marocco/ Streaming video tv: sfida al vertice (Coppa d'Africa) ... i cui problemi vanno oltre il Covid. L'allenatore Patrice Neveu dovrà fare di necessità virtù e ... saranno titolari oggi? PRONOSTICO E QUOTE Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Gabon ...

Covid, cosa sta succedendo in Giappone che ha registrato un record di nuovi casi PECHINO - Numeri così non si erano mai visti. Per la prima volta il Giappone registra più di 30mila casi di Covid in un giorno: un record per il Paese del Sol Levante. I 32.197 casi di oggi superano il precedente primato di 25.992 della fine di agosto, subito dopo le Olimpiadi. La prefettura di Osaka quella ...

Covid, news. Valle D'Aosta a rischio zona rossa, chiede deroga al Governo. LIVE Sky Tg24 Covid, resoconto sui contagi al 18 Gennaio Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza ...

Scotte: 98 pazienti in area Covid, ma la metà è asintomatico o ha sintomi lievi L’aumento dei contagi che ha visto protagonista la città e la provincia di Siena nelle ultime settimane ha portato inevitabilmente anche a un aumento dei pazienti ricoverati nell’area Covid del ...

