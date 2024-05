Ghigo sceglie solo musica | I Litfiba non ci sono più libero di fare ciò che sento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 – “C’è chi mi considerail chitarrista dei, ma iostato in primis il compositore, poi l’arrangiatore e infine il chitarrista della band". A quanto pare isisciolti, Viva i. Ma, intantoRenzulli, uno dei fondatori del gruppo, prosegue con entusiasmo il progetto No Vox in cui proponeinteramente strumentale, di un certo livello, che prescinde dal mainstream amato dalle radio e dalle televisioni. Dopo l’album di inediti «Cinematic»e il live «Alcazaba», è ora arrivato il momento di sbizzarrirsi con il format «Sound Of Joy», che prevede la periodica pubblicazione di singoli a due brani, in formato cd. Dopo il primo volume, «Exotica/Abusey Junction», è ora la volta del secondo ...