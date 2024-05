Auger Aliassime-Rublev oggi in tv | orario - canale e diretta streaming finale Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Felixse la vedrà contro Andreynelladeldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Un atto conclusivo decisamente a sorpresa per assegnare il titolo del quarto ‘’ stagionale. Dopo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas avremo un quarto vincitore differente. Il russo parte favorito, è un giocatore più abituato a questi livelli, già alla sua quintain un torneo. Il canadese ha accolto benevolmente la tanta fortuna di questi ultimi giorni, ma ora dovrà metterci anche un po’ del suo se vuole trionfare nella capitale spagnola. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E ...