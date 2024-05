Spiaggia libera di Marinella - arriva il bando per garantire servizi con l’utilizzo dell’area retrostante

(Di domenica 5 maggio 2024) Sarzana, 5 maggio 2024 – Il tempo è ancora incerto, ma maggio èto: la stagione estiva è alle porte. E, come ogni anno, torna ancora una volta a ripresentarsi la questione spinosa della gestione delladi. Dopo l’approvazione della pratica relativa ai cosiddetti ’usi temporanei’ volta a destinare, per un periodo limitato nel tempo e per ragioni di interesse pubblico, il patrimonio in disuso dell’ente a utilizzi temporaneamente differenti da quelli previsti dal Prg, un altro passo avanti è stato fatto. Come riferitoci dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli , da noi raggiunto telefonicamente, venerdì sono state approvate dalla giunta le linee di indirizzo per procedere alla pubblicazione di unche consenta l’uso temporaneo delle aree del ...

