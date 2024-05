Il mito Marilyn e quel profumo che ha segnato un’epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 - "Cosa indosso a letto? Che domande, Chanel N° 5, ovviamente". Una boccetta consegnata aldalle parole diMonroe, quando in un'intervista del 1952 candidamente rispose che andava a dormire completamente nuda, con ‘addosso’ solo qualche goccia di questo. Coco Chanel voleva qualcosa di assolutamente diverso, folgorante. L'ispirazione di partenza pare fosse "l'odore della pelle delle mani di sua madre, lavandaia della Provenza". "Unda donna che sappia di donna". Era il 1920 e in vacanza in Costa Azzurra Coco Chanel descriveva cosìla che voleva diventasse la "sua" essenza. Davanti a lei, Ernest Beaux, ometto dal "grande naso", di professione chimico, cresciuto a San Pietroburgo, dove il padre lavorava per gli zar. Due perfezionisti assoluti, che di ...