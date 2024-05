Amici 23 - settima puntata del serale | eliminata Martina Giovannini

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 5 maggio 2024) È appena terminata ladiil fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Confermatissimi in giuria Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è composta dai cantanti Mida e Sarah Toscano. Quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro invece è formata dalla cantante. Dopo i saluti di rito questa nuovadiè entrata subito nel vivo con l’ingresso di Bravi che si è esibito in I can’t help falling in love, Giofrè che ha ballato sulle note di Alejandro con Francesca Tocca e Malgioglio in un remix di ...