Aggressioni all’ospedale - l’ipotesi | un box per proteggere gli infermieri del triage

(Di domenica 5 maggio 2024) Pontedera, 5 maggio 2024 – L’Asl correrà ai ripari per cercare di evitare leal personale del pronto soccorso. Dopo i due episodi dei giorni scorsi, uno più grave dell’altro, la direzione aziendale e ospedaliera hanno deciso di prendere provvedimenti. Al vaglio ci sono varie ipotesi, ma l’idea principale sembra essere quella di riparare la postazione delcon un box chiuso ed evitare in questo modo che il personalestico possa essere colpito da persone in escandescenza o in preda a momenti di agitazione e alterazione. La decisione definitiva, comunque, dovrebbe essere presa domani, lunedì, nel corso di una riunione che è stata convocata con urgenza dopo i due fatti accaduti nelle notti del primo e del 2 maggio quando due persone si sono rese responsabili di, la prima volta ...