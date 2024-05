Milan-Genoa | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 5 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentacinquesima giornata della. Si sfidano i rossoneri e i rossoblù in una partita tra due squadre che hanno raggiunto il rispettivo obiettivo: i padroni di casa, però, possono con una vittoria raggiungere la Supercoppa Italiana, mentre il Grifone vendicare la controversa sconfitta dell’andata. Chi vincerà al Meazza? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 5 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini. SportFace.

RASSEGNA - CdS: "Champions qui", Tuttosport: "Max, avviso alla Juventus e all'erede", Il Mattino: "Napoli, la lezione dello Scudetto" - Oggi si giocheranno Cagliari-Lecce, Verona-Fiorentina, Empoli-Frosinone, milan-genoa e per finire il big match di giornata ... la prima pagina di oggi alla partita fra Roma e Juventus in programma ... Continua a leggere>>

milan-genoa, le probabili formazioni e dove vederla in TV - milan-genoa, le probabili formazioni e dove vedere in TV la sfida tra i rossoneri e il Grifone. Missione secondo posto per Pioli. Continua a leggere>>

Milan – Genoa, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 8 Tutto quello da sapere sul match milan-genoa, in programma domenica alle 18:00 e valevole per la 35^ giornata di Serie A. Il match di domenica delle 18:00 mette di fronte il Milan e ... Continua a leggere>>