Riconversione e ristrutturazione vigneti in Toscana | stanziati 17 milioni

(Di domenica 5 maggio 2024) Ha una dotazione di 17di euro l’intervento per lae ladeiper la campagna 2024-2025 che la giuntaha appena attivato. Per richiedere il contributo i soggetti dovranno a vere l’area dell’intervento completamente in territorio toscano. I beneficiari saranno persone fisiche o giuridiche che conduconocon varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide. L’intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regionema ioggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro. La superficie minima oggetto dell’intervento è pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le aziende con superficie vitata pari o ...

