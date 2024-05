Montolivo | Inter senza fretta sul mercato! Investire con intelligenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024)nel postpartita di Sassuolo-, dagli studi di DAZN esprime la sua opinione riguardo i nerazzurri e in particolare quello che sarà ildopo lo scudetto vinto. IN ESTATE – Riccardoha espresso così la sua opinione riguardo quello che sarà secondo lui ildei nerazzurri: «L’ha una squadra talmente forte che dovrà valutare con calma le varie situazioni di. La rosa è talmente competitiva da poter attendere le varie situazioni di. In Champions League, l’può arrivare nelle fasi finali anche investendo poco e in maniera intelligente. L’non investirà i soldi in attacco avendo già Lautaro Martinez e Thuram, non li investirà a centrocampo perché è a posto, ...