Ucraina - attacco con droni a Kharkiv | tre incend - diversi feriti

Kharkiv , nel territorio occupato dai russi e poi liberato dalle truppe di Kiev dell' Ucraina orientale, è stato nuovamente bersaglio di attacchi venerdì 3 maggio nel primo pomeriggio. Su Telegram il sindaco Igor Terekhov annunciava delle forti esplosioni avvertite in città e invitava la

Kiev , 4 mag. (Adnkronos) - Sei persone sono rimaste ferite in seguito ad un attacco missilistico delle forze armate russe contro un'impresa civile a Kharkiv. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale Oleg Sinegubov, precisando su Telegram che "le vittime, fra cui 4 donne, sono tutte

"I Paesi Baltici furono catturati in sette giorni" - Home pagePoliticastava in piedi: 4 maggio 2024 alle 21:56da: Carsten Dirk HinzmannInsisteDividePronto per la difesa: un soldato estone nel suo veicolo

ucraina, si teme il tracollo. L'extrema ratio al vaglio della Nato: ecco le linee rosse per l'intervento diretto - 100mila uomini pronti all'intervento se Putin coinvolge altri Paesi. Si spera nell'effetto deterrenza. E oggi Macron vede Xi: "Fermi Mosca"

L'ucraina irrompe nella campagna elettorale. Cresce il fronte pacifista, Salvini attacca Macron: "È un guerrafondaio" - Anche Renzi si smarca dal presidente francese: "Sta sbagliando". Schlein: "Serve uno sforzo diplomatico". Tajani: "Mai un soldato italiano in guerra"