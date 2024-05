Atletica | la 4x400 donne si qualifica per le Olimpiadi

(Di domenica 5 maggio 2024) La staffetta azzurravince la propria batteria alle World Relays di Nassau e conquista l'accesso alle. Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione hanno corso in 3'26''28, mettendosi alle spalle Canada (3'27''17) e Olanda (3'28''10).

