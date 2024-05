Pistoia-Varese oggi in tv | programma - orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di domenica 5 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 30^ giornata dellaA1di. La formazione di coach Brienza ha coronato una stagione sorprendente conquistando un posto ai playoff da neopromossa: ora, da questi ultimi quaranta minuti verrà definita la posizione dei toscani, che possono puntare anche al quinto posto, oppure finire al settimo. Ad ogni modo, questa ultima passerella casalinga della regular season sarà un buon modo per raccoglier e assimilare la carica dei propri tifosi in vista delle fatiche della post season. Di fronte, una squadra che ha invece deluso le aspettative, dovendosi accontentare di una salvezza conquistata aritmeticamente solo negli ultimi turni. La palla a ...

