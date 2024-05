L’allarme della polizia postale | Estorsioni sessuali in crescita - adescamento online a 10 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Siena, 5 maggio 2024 – “Il web può essere il paese delle meraviglie, viste le possibilità che offre, quanto a contenuti fruibili, agli utenti di tutte le età. Ma al suo interno si nascondono anche coloro che sfruttano l’innocente curiosità dei più piccoli per scopi illeciti. Conoscere questi pericoli consente di prevenire e contrastare le nuove forme di sfruttamento sessuale dei minori, impedendo la commissione di nuovi reati", scrive il direttore del servizio die delle comunicazioni Ivano Gabrielli. In occasionegiornata nazionale contro pedofilia e pedopornografia che ricorreva ieri, è stato diffuso un dossier dove si parla dei principali fenomeni, delle azioni di contrasto, le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti. Gli specialisti...