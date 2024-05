Femminicidio di Aosta - la lettera del papà di Auriane Laisne | Il suo delitto non sia vano

(Di sabato 4 maggio 2024) «Questo ulteriorenon sia». A scriverlo in unaindirizzata ai media è Ludwig, padre diNathalie, la 22enne di Lione il cui corpo senza vita è stato trovato il 6 aprile in una cappella sconsacrata di una chiesa a La Salle in Valle d’. L’ex compagno, Sohaib Teima, anche lui ventenne, di Fermo nelle Marche è «gravemente indiziato» in Italia del. Il giovane è stato condannato a sei mesi di carcere e divieto di ingresso in Francia per 10 anni dal tribunale di Grenoble nell’ambito del processo per violenza domestica e minacce dopo la denuncia per maltrattamenti presentata proprio danel dicembre dello scorso anno. «Perché – scrive Ludwig – il suo aguzzino ha potuto ...

