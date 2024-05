Sassuolo-Inter 1-0 | i Campioni della Serie A subiscono una sconfitta a sorpresa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ha subito la secondastagionale inA: un gol nel primo tempo di Armand Lauriente ha regalato al, in pericolo retrocessione, una decisiva vittoria per 1-0. Ilha un vantaggio unico sulla squadra di Simone Inzaghi in questa stagione, essendo l’unica squadra a battere l’in campionato, dopo essersi assicurata una vittoria per 2-1 nell’andata di ritorno a settembre. Il risultato è stato un grande impulso nella battaglia delcontro la retrocessione, che è penultimo con 29 punti, con solo tre punti tra loro e il Cagliari al 14esimo posto. Lauriente ha segnato l’unico golpartita al 20?, quando Josh Doig è riuscito a strappare la palla a ...