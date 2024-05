Verona-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 5 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentacinquesima giornata della. Da una parte i gialloblù e dall’altra i viola: i padroni di casa cercano punti salvezza, gli ospiti sono ancora inseriti nella corsa alla zona europea e dunque c’è ancora tanto in palio allo stadio Bentegodi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 5 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani. SportFace.

verona-fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in TV - verona-fiorentina, le probabili formazioni della sfida in programma domani alle 15.00. Veneti per la salvezza, Viola con un grande turnover. Continua a leggere>>

QUI VERONA, I convocati di Baroni: è out solo Cabal - Sono stati resi noti i convocati di mister Baroni per verona-fiorentina, gara in programma domani alle ore 15:00 al Bentegodi. Come da programma, assente lo ... Continua a leggere>>

Hellas verona-fiorentina : probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 230 Hellas verona-fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 5 maggio alle ore 15:00. Indice Qui Hellas Vero ... Continua a leggere>>