LIVE Atletica - World Relays 2024 in DIRETTA | Italia subito in pista con la 4×400 mista! Attesa per la 4×100 di Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.11: E’ il momento della prima gara dell’con Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi, Alessandra Bonora 1.09: Crolla la squadra di casa nell’ultima frazione! Vince l’Olanda con una grande frazione di Bol in 3’12?16, secondo posto per la Repubblica Dominicana grazie a Paulino con 3’14?39. Queste due squadre sono in finale e qualificate per Parigi, terzo posto per la Giamaica, quarto per le Bahamas 1.08: All’ultimo canbio Bahamas, Olanda, Germania 1.08: A metà gara Bahamas, Olanda, Giamaica 1.07: Al primo cambio Giamaica, Bahamas, Germania 1.05: Questa la composizione della prima batteria,ini padroni di casa e l’Olanda di Femke Bol: 2 COL Jhon Alejandro PERLAZA Jennifer PADILLA GONZALEZ Nicolas SALINAS SEFAIR Lina Esther LICONA TORRES ...