Pavard | Siamo delusi per la sconfitta Ora testa alla prossima

(Di domenica 5 maggio 2024)nel post-partita di Sassuolo-Inter, ha commentato lain diretta a Sportitalia. Il francese si è detto deluso dopo la gara sprecata al Mapei Stadium.– Benjaminal termine della partita tra Sassuolo e Inter, nella zona mista del Mapei Stadium, ha parlato della secondastagione dell’Inter a Sportitalia. Queste le parole del difensore francese: «moltoper il risultato, volevamo vincere soprattutto per i nostri tifosi arrivati fin qui. Noi dovevamo fare meglio, ma complimenti al Sassuolo che ci hanno vinto due volte nell’anno.dei professionisti edispiaciuti per la. Adesso dobbiamo riposarci e poi pensare alle prossime tre partite, anche se ...

Per la Francia di Pavard e Thuram , tutti e due titolari, sconfitta in amichevole contro la Germania a Lione. La nazionale transalpina perde 0-2, con un gol da record (o quasi). PRECOCITÀ – Neanche il tempo di iniziare Francia - Germania 0-2 che il punteggio è già sbloccato. Calcio d’inizio, palla ... Continua a leggere>>

INTER - pavard: "Dispiace per la sconfitta, complimenti al Sassuolo" - Dopo il ko col Sassuolo, Benjamin pavard ha commentato la prestazione nerazzurra ai microfoni di Inter TV. "Ci dispiace per questa sconfitta - ha detto il difensore -. Come in tutte le gare noi ... Continua a leggere>>

Il Sassuolo batte 1-0 l’Inter, decide Laurentiè - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dalla sfida a San Siro al Mapei, la seconda sconfitta stagionale dell’Inter arriva ancora col Sassuolo. I neroverdi vincono 1-0 grazie alla rete di Laurentiè, un successo f ... Continua a leggere>>

Inter, pavard: "Dispiaciuti per la sconfitta" - Dopo il ko col Sassuolo, Benjamin pavard ha commentato la prestazione nerazzurra ai microfoni di Inter TV. "Ci dispiace per questa sconfitta ... Continua a leggere>>