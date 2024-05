F1 - Fernando Alonso | Sabato deludent - non avevo ritmo Domani sarà impegnativo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Non un weekend positivo fino a questo momento per l’Aston Martin e. Il pilota spagnolo infatti, dopo aver centrato solo la diciassettesima posizione nella Sprint Race, si è dovuto accontentare della quindicesima piazza in griglia nelle qualifiche del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato maturato a causa di un cattivo feeling con la monoposto durante la Q1 e la Q2, che non ha permesso al’ex Campione del Mondo di performare al meglio, come spiegato in zona mista dal diretto interessato: “Per noi è stata una giornatae – ha detto– Innanzitutto c’è stato l’incidente alla curva 1 all’inizio dello Sprint e poi abbiamo avuto una sessione di qualifica difficile per la gara di. Abbiamo faticato in Q1 e Q2 e abbiamo concluso al quindicesimo ...