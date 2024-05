Anziano rischia la vita mentre taglia la legna - Pegaso atterra nel bosco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Pistoia, 5 maggio 2024 – Una giornata drammatica, quella di ieri, segnata da ben tre infortuni. Il più grave ieri mattina alle 11.30, in unlungo la strada Porrettana, non lontano dalla via, tra il Signorino e il Traforo. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito all’arteria femorale sinistrava laed è stato trasportato con l’elicottero a Careggi. Non è certa la dinamica dell’infortunio, ma dai primi riscontri sembra che a produrre la grave ferita, nella parte alta della gamba, poco sotto l’inguine, sia stato un pezzo di legno acuminato. Non pare si sia trattato pertanto di un taglio prodotto da un attrezzo utilizzato dall’uomo. In ogni caso la lesione è stata di notevole pericolosità a causa della perdita di sangue immediata e abbondante. E’ risultato essenziale l’intervento di due persone ...