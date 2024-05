Atletica - l’Italia vola alle Olimpiadi con la 4×100! Pennellata di Jacobs e compagni alle World Relays

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)ha qualificato la sua prima staffettadi Parigi 2024. Lamaschile ha raggiunto l’obiettivo grazie al secondo posto ottenuto nelle batterie delle, i Mondiali di staffette che si stanno disputando a Nassau (Bahamas). Soltanto le prime due classificate di ogni serie staccavano il biglietto diretto per i Giochi e il quartetto tricolore più atteso della giornata non ha deluso le aspettative, rispettando il pronostico della vigilia e meritandosi il tagliando per la rassegna a cinque cerchi. Tra tre mesi si potrà difendere il mitologico titolo conquistato nel 2021. Il CT Antonio La Torre ha confermato il quartetto che ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali. Un lancio di contenimento di Roberto Rigali (10.63) ...