Atletica - Italia alle Olimpiadi con tre staffette | Jacobs guida la 4×10 - doppietta con le 4×400 Dosso e compagne al ripescaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) L’ha qualificato tredi Parigi 2024 al termine della prima giornata delle World Relays, i Mondiali di specialità in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas). Per staccare il biglietto per i Giochi occorreva essere tra le prime due classificate della propria batteria, tutte le altre compagini sono state rinviate ai ripescaggi che domani metteranno in palio gli ultimi sei pass per la rassegna a cinque cerchi. La0 maschile non ha deluso le aspettative della vigilia. I Campioni Olimpici e vice campioni del mondo si sono meritati il tagliando per legrazie al secondo posto ottenutospdegli USA. Buona apertura di Roberto Rigali, rettilineo convincente e solido di un pimpante Marcell ...