LIVE – Cremona-Olimpia Milano | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come 30^ giornata dellaA1di. Con un finale di stagione dai risultati altalenanti, la formazione di coach Cavina si è assicurata una comoda salvezza ma non può più puntare a un posto nei playoff, e quindi saluterà la stagione del ritorno nel massimo campionato davanti ai propri tifosi. Di fronte, la squadra di coach Messina deve invece vincere per confermare quantomeno il secondo posto, che potrebbe diventare primo in caso di contemporanea sconfitta della Virtus Bologna. Se i meneghini dovessero perdere, invece, potrebbero anche “rischiare” di scendere al terzo posto. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet della ...