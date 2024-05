M5s - l' ex sottosegretaria sul 5g? To - che coincidenza | per chi diventa consulente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) L'annuncio l'ha dato lei stessa dal suo profilo LinkedIn, il social network per lo sviluppo dei contatti professionali. «Ricopro una nuova posizione lavorativa», rivela Mirella Liuzzi: «Strategic consultant for Huawei Eu (Marketing and Communication projects)». Tradotto:strategico per il braccio europeo del colosso cinese delle telecomunicazioni, Huawei. Fa rumore la nuova occupazione di Liuzzi, deputata del M5S per due legislature - dal 2013 al 2022 - ma soprattutto sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, con delega proprio «alle telecomunicazioni, alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, nonché alle politiche per il digitale», nel corso del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Vale la pena ricordare che in quell'esecutivo il titolare del ministero di via Veneto era un altro grillino, ovvero Stefano Patuanelli. La ...