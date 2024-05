Empoli-Frosinone | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

RASSEGNA - CdS: "Champions qui", Tuttosport: "Max, avviso alla Juventus e all'erede", Il Mattino: "Napoli, la lezione dello Scudetto" - Oggi si giocheranno Cagliari-Lecce, Verona-Fiorentina, empoli-frosinone, Milan-Genoa e per finire il big ... Tuttosport dedica la prima pagina di oggi alla partita fra Roma e Juventus in programma ... Continua a leggere>>

Di Francesco: “Difficile dire quale sarà la quota salvezza. Tifosi in massa in trasferta, che orgoglio” - Conferenza stampa di presentazione per Eusebio Di Francesco, intervenuto nella sala stampa del “Benito Stirpe” per commentare la gara in programma domenica tra Empoli e Frosinone, quasi una sorta di s ... Continua a leggere>>

Calcio: Nicola "Empoli pronto a dare tutto, Frosinone ben organizzato" - 'È una gara molto importante ma quella decisiva sarà l'ultima o forse la penultima'.EMPOLI (ITALPRESS) - 'Sicuramente è una gara molto importante ... Continua a leggere>>