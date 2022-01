M5S | Diaco | area trasbordo Saxa Rubra trionfo del passatismo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “L’equilibrio sempre più precario di Roma innesca l’ennesima crisi dei rifiuti e intanto la città non sa dove piazzare 300 tonnellate di indifferenziato. Allora qual è la brillante idea del sindaco Gualtieri? Firmare un’ordinanza per l’utilizzo dell’diper l’attività didei rifiuti urbani indifferenziati.” “Il passo del gambero di questa amministrazione è sempre più lampante ogni giorno che passa: il prossimo magari sarà riaprire integralmente la discarica a Malagrotta! Idee nuove ne abbiamo?”. Così in una nota Daniele, consigliere capitolino del M5S e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire)

