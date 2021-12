UN PROFESSORE, DAMIANO GAVINO: HO PERDONATO I BULLI DELLA SCUOLA, ORA TIFANO PER ME (Di giovedì 9 dicembre 2021) DAMIANO GAVINO è un debuttante e già sta facendo parlare molto per il suo Manuel, uno dei protagonisti dell’acclamata serie di Rai1 “Un PROFESSORE”. Figlio di Anita (Claudia Pandolfi), studente del prof. Dante (Alessandro Gassmann) e amico di Simone (Nicolas Maupas) che per lui perde letteralmente la testa. A SCUOLA venivo BULLIzzato “Girare Un PROFESSORE mi ha molto emozionato, non solo professionalmente perché è il debutto, ma anche perché è stato come rivivere i momenti bui vissuti ai tempi DELLA SCUOLA, quando sono stato BULLIzzato. Sono sempre stato il classico bravo ragazzo, tranquillo, pacato”, racconta a DiPiù. “Buona parte dei miei compagni mi ignoravano o venivo messo in mezzo con risate, battutacce. Alla fine del percorso ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 dicembre 2021)è un debuttante e già sta facendo parlare molto per il suo Manuel, uno dei protagonisti dell’acclamata serie di Rai1 “Un”. Figlio di Anita (Claudia Pandolfi), studente del prof. Dante (Alessandro Gassmann) e amico di Simone (Nicolas Maupas) che per lui perde letteralmente la testa. Avenivozzato “Girare Unmi ha molto emozionato, non solo professionalmente perché è il debutto, ma anche perché è stato come rivivere i momenti bui vissuti ai tempi, quando sono statozzato. Sono sempre stato il classico bravo ragazzo, tranquillo, pacato”, racconta a DiPiù. “Buona parte dei miei compagni mi ignoravano o venivo messo in mezzo con risate, battutacce. Alla fine del percorso ...

