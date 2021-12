Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 9 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLa Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

news24_inter : Le prime pagine di oggi ?? - pazzoperrep : Le altre prime pagine di oggi. - tripalosky99 : @capuanogio Per smentire questo tuo capolavoro di arrosto basta andare a vedere prime pagine e articoli che avete s… - galata_mf : RT @giuslit: Quando un argomento da solo occupa almeno le prime quattro pagine del Corriere della Sera, capisci subito che è in corso uno “… - Bobe_bot : Le prime pagine di oggi ( -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Ecco i titoli delledei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Covid, la "Torre" è un bunker. Centinaia di test anti - contagio. Il ...O il ricordo delledell' "Anonimo lombardo" dove c'è una dichiarazione di vero amore per il mondo dell'opera, che si esprime - come spiegherà lo stesso Arbasino - attraverso "il revival ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...“Allegri, è Natale!”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Batte al Malmoe ma che regalo dallo Zenit: fermato il Chelsea. La Juve chiude il girone al primo posto, i ...