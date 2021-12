LIVE Porto-Atletico Madrid 1-3, Champions League 2021 in DIRETTA: colpo di coda di Simeone che conquista gli ottavi di finale! Pagelle e highlights (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILAN-LIVERPOOL 23.08 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.06 ECCO LE Pagelle DELL’Atletico Madrid: Oblak 7,5; Llorente 6,5, Vrsaljko 6, Kondogbia 6,5, Hermoso 5,5; Carrasco 7, De Paul 7,5, Koke 6,5, Lemar 7 (dal 66? Correa 7); Suarez 6 (dal 13? Cunha 7 (dal 83? Lodi SV), Griezmann 7,5. All. Simeone 8 23.04 ECCO LE Pagelle DEL Porto: Diogo Costa 5,5; Joao Mario 6 (dal 83? Sergio OLIVEira 7), Mbemba 5, Pepe 6,5, Zaidu 4 (dal 63? Wendell 3,5); Otávio 6,5 (dal 81? Vieira SV), Vitinha 5, Grujic 6,5 (dal 81? Corona SV), Luis Díaz 7; Evanilson 5, Taremi 4,5 (dal 81? Martinez SV). All. Conceiçao 5 23.02 Diamo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILAN-RPOOL 23.08 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.06 ECCO LEDELL’: Oblak 7,5; Llorente 6,5, Vrsaljko 6, Kondogbia 6,5, Hermoso 5,5; Carrasco 7, De Paul 7,5, Koke 6,5, Lemar 7 (dal 66? Correa 7); Suarez 6 (dal 13? Cunha 7 (dal 83? Lodi SV), Griezmann 7,5. All.8 23.04 ECCO LEDEL: Diogo Costa 5,5; Joao Mario 6 (dal 83? Sergio Oira 7), Mbemba 5, Pepe 6,5, Zaidu 4 (dal 63? Wendell 3,5); Otávio 6,5 (dal 81? Vieira SV), Vitinha 5, Grujic 6,5 (dal 81? Corona SV), Luis Díaz 7; Evanilson 5, Taremi 4,5 (dal 81? Martinez SV). All. Conceiçao 5 23.02 Diamo ...

zazoomblog : LIVE Porto-Atletico Madrid 0-0 Champions League 2021 in DIRETTA: si riparte a Oporto! Simeone a un passo dall’elimi… - zazoomblog : LIVE Porto-Atletico Madrid 0-0 Champions League 2021 in DIRETTA: il Liverpool pareggia a San Siro! I lusitani attua… - cmdotcom : Champions League: Mbappé e Messi show contro il Bruges, il Lipsia batte il City e va in Europa League. LIVE: Porto-… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - UEFA Champions League 2021 - Dopo il pareggio dell’andata, Porto e Atletico Madrid tornano a sfidars… - clodias_ : 'L’album uscirà il prossimo anno, a Abbey Road ho fatto una registrazione live per un progetto speciale. Quando sta… -