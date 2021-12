Il carabiniere in missione in Kosovo che aiuta una bambina affetta di diabete e la fa curare in Italia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il senso civico rappresentato non solo dalla divisa che si indossa, ma anche dall’integrità dell’uomo. Questa storia a lieto fine parte dal Kosovo e arriva fino in Italia, a Roma, dove una bambina di 4 anni – affetta da diabete mellito di tipo 1 – è stata curata dal personale dell’Ospedale Umberto I della capitale. La piccola era stata incontrata per le strade di Pristina dall’appuntato dei Carabinieri Fabio Cervellieri, impegnato in una missione in quel Paese. Ed è lì che il militare dell’Arma ha ascoltato la storia della bambina. Ed è da lì che ha avuto origine quel grande gesto di umanità che ha coinvolto anche l’intero Reggimento Carabinieri MSU. Fabio Cervellieri, il carabiniere che fa curare una bambina con il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il senso civico rappresentato non solo dalla divisa che si indossa, ma anche dall’integrità dell’uomo. Questa storia a lieto fine parte dale arriva fino in, a Roma, dove unadi 4 anni –damellito di tipo 1 – è stata curata dal personale dell’Ospedale Umberto I della capitale. La piccola era stata incontrata per le strade di Pristina dall’appuntato dei Carabinieri Fabio Cervellieri, impegnato in unain quel Paese. Ed è lì che il militare dell’Arma ha ascoltato la storia della. Ed è da lì che ha avuto origine quel grande gesto di umanità che ha coinvolto anche l’intero Reggimento Carabinieri MSU. Fabio Cervellieri, ilche faunacon il ...

