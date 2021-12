Charlene di Monaco, le condizioni peggiorano: anche a Natale sola in ospedale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Brutte notizie per la reale di casa Ranieri. La moglie di Alberto di Monaco, Charlene, tornata da poco nel Principato dopo mesi, passerà il Natale da sola. Ecco perchè. Continuano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Brutte notizie per la reale di casa Ranieri. La moglie di Alberto di, tornata da poco nel Principato dopo mesi, passerà ilda. Ecco perchè. Continuano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @newyorker01: Charlene di Monaco mi fa una gran pena. Il suo volto sempre triste non per il suo malessere fisico ma esistenziale, umano,… - VercesiStefania : RT @newyorker01: Charlene di Monaco mi fa una gran pena. Il suo volto sempre triste non per il suo malessere fisico ma esistenziale, umano,… - newyorker01 : Charlene di Monaco mi fa una gran pena. Il suo volto sempre triste non per il suo malessere fisico ma esistenziale,… - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco in lacrime per tutto il pranzo, Alberto indifferente - starrysky97 : Apro Google news e ci sono solo notizie di gossip su quella povera crasta di Charlene di Monaco ma la vogliono lasc… -