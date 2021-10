Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni dell’undicesima puntata (Di domenica 17 ottobre 2021) Direttamente dall’ufficio stampa Mediaset ecco le anticipazioni dell’undicesima puntata del Gf Vip 6: Domani, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 ottobre 2021) Direttamente dall’ufficio stampa Mediaset ecco ledel Gf Vip 6: Domani, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, ...

