Aurora Ramazzotti da quando sono piccola si divertono a scrivere titoli beceri su me (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti questa settimana ha rilasciato uni intervista a “SuperGuidaTv” dove si è lamentata del gossip spesso becero che viene scritto su lei. “Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021)questa settimana ha rilasciato uni intervista a “SuperGuidaTv” dove si è lamentata del gossip spesso becero che viene scritto su lei. “Hanno scritto che milasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le

Advertising

infoitcultura : Aurora Ramazzotti ammette: ''L’Isola dei Famosi? Non mi dispiacerebbe'' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti debutta alla conduzione in prima serata su Mediaset le immagini e com andata - infoitcultura : Aurora Ramazzotti svela un retroscena: “Mi sono spaventata tantissimo” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il sogno si avvera: “Da tempo volevo farlo con lui” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la rivelazione inaspettata sui fratellastri | La triste verità -